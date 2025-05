Governo realiza estudos para tirar fluxo de caminhões na serra de Taquaruçu

da redação

Em visita ao trecho da Rodovia TO-030, localizado na entrada da Cachoeira da Roncadeira, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, anunciou nesta segunda-feira, 12, o estudo para viabilizar uma nova rota destinada a veículos pesados, ligando Buritirana a Palmas. O estudo para a criação da nova estrada prevê a passagem pela zona rural da região e inclui a pavimentação asfáltica de trecho próximo à Escola Municipal de Tempo Integral Professora Sueli Pereira de Almeida Reche, localizada na TO-030, até a estrada do município Aparecida do Rio Negro (BR-010).

O objetivo da viabilidade dessa nova rota é oferecer mais segurança aos caminhões e aos veículos de turismo que seguem para o Jalapão, que atualmente transitam pela curva acentuada em frente à Cachoeira da Roncadeira, no distrito de Taquaruçu.

Durante visita ao local, o governador Wanderlei Barbosa destacou que a proposta visa solucionar as dificuldades enfrentadas no trajeto e garantir mais segurança para reduzir o número de acidentes. “Estamos em uma área muito perigosa da serra de Taquaruçu que possui movimento intenso, onde caminhões capotam constantemente. Estamos buscando alternativas para retirar o trânsito pesado daqui. Visitamos o local com nossos engenheiros, técnicos e o presidente da Ageto [Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura do Tocantins], Márcio Pinheiro, avaliando qual é a solução que temos. Discutimos uma possível pavimentação entre a estrada que liga a Escola Sueli Reche até a via que vem de Aparecida do Rio Negro, com o objetivo de desviar esse trânsito pesado da curva”, anunciou, no local, o chefe do Executivo.

Entenda

A curva acentuada na serra de Taquaruçu apresenta alto risco de acidentes, sendo um dos pontos mais perigosos da região. A construção de um desvio direto, entretanto, exigiria uma obra de grande porte realizada após estudos técnicos. Como solução, a alternativa é criar uma nova ligação entre a estrada vicinal de Santa Tereza e a via que vem de Aparecida do Rio Negro (BR-010), proporcionando uma rota mais segura para o acesso de veículos pesados e de turismo a Palmas.

O superintendente da Agência de Transportes, Obras e Infraestrutura (Ageto), Max Rodrigo Barbosa Souza, informou que o órgão irá elaborar um estudo técnico para averiguar de que forma será realizada a intervenção. “Será feito um estudo para a melhoria do tráfego no acesso à curva. Vamos realizar esse levantamento por meio de um projeto e, depois disso, alguma intervenção será executada, que ainda será definida pelo próprio projeto. Mas, por enquanto, a ideia principal é esse estudo, focado na melhoria do acesso à curva e do tráfego naquele ponto, para tentar evitar mais acidentes”, afirmou o superintendente da Ageto.