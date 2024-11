Grave acidente de moto deixa vítima fatal na Avenida Pará, no centro de Gurupi

Da redação

Um grave acidente de moto neste domingo (3) tirou a vida de um motociclista na Avenida Pará, no centro de Gurupi. De acordo com as informações preliminares, o condutor, identificado como Wendell, perdeu o controle do veículo, que colidiu violentamente contra uma árvore localizada no canteiro central da avenida.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegaram rapidamente ao local e prestaram os primeiros socorros. A vítima foi encaminhada em estado crítico ao Hospital Regional de Gurupi.

Infelizmente, apesar dos esforços da equipe médica, o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital.