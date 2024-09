Grave acidente de trânsito em Gurupi deixa uma vítima fatal; motorista foge sem prestar socorro

da redação

Um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste domingo (8) resultou em uma vítima fatal em Gurupi. A colisão, envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio, aconteceu no cruzamento da Rua 19 com a Avenida Maranhão.

Michael de Moura Marques, condutor da motocicleta, chegou a ser socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu no interior da ambulância. A mulher que estava na garupa da moto foi resgatada em estado grave e encaminhada ao Hospital Geral de Gurupi, onde permanece internada.

Testemunhas que presenciaram o acidente relataram que o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. Imagens gravadas por populares poderão ser fundamentais para a identificação do condutor que abandonou o local do acidente. As autoridades policiais já estão analisando o material e buscam informações para localizar o suspeito.

O corpo de Michael de Moura Marques foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi, onde passará por exames antes de ser liberado para a família.

Com informações do repórter policial Jair Inocêncio