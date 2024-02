Grávida é presa ao ser flagrada transportando drogas para Gurupi

da redação

Uma mulher grávida de oito meses, iniciais P.O.S. e 26 anos, foi presa em flagrante por policiais civis da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (DENARC – Palmas), no início da noite desta quinta-feira, 15, enquanto transportava drogas em um ônibus com destino a cidade de Gurupi, sul do Tocantins. A prisão ocorreu na Avenida JK, no centro desta capital.

O delegado Alexander Costa explicou que a divisão especializada recebeu informações de que no Terminal Rodoviário de Palmas havia uma mulher em atitude suspeita que transitava de um lado para o outro, por horas, sem embarcar.

“Sabendo que uma das principais formas de tráfico na região é por meio de transporte rodoviário, deslocamos uma equipe até o local, que passou a monitorar a mulher suspeita. Após algumas horas de campana, a equipe percebeu que a suspeita de fato apresentava um comportamento atípico, pois não embarcava em nenhum ônibus e ficava a todo momento pedindo auxílio a terceiros para realizar ligações telefônicas e demonstrando nervosismo incomum, olhando para todos os lados constantemente”, informou o delegado.

Por volta das 18h30, a mulher embarcou em um ônibus com destino a Gurupi. A equipe seguiu o veículo, optando por interceptá-lo em um dos bolsões de estacionamento na Avenida JK.

“Durante a interceptação, mesmo o ônibus estando com apenas aproximadamente dez passageiros, a mulher encontrava-se nos fundos do ônibus. A equipe solicitou a identificação da suspeita e perguntou se a mesma transportava algo de ilícito. De pronto, ela informou que havia drogas em sua mochila e ao realizar a busca, a equipe localizou porções de crack, maconha e cocaína, sendo 100 gramas de cada substância”, informou.

A mulher foi conduzida até a sede da 1ª DENARC, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e após os procedimentos de praxe, ela foi encaminhada para a unidade prisional feminina, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.