Grupo Fazendão inaugura nova unidade em Luzimangues

da redação

Foi realizada nesta sexta-feira (25) a inauguração da nova unidade do Grupo Fazendão localizada em Luzimangues, distrito de Porto Nacional, que irá aumentar a capacidade de processamento da empresa no Tocantins para 1,4 milhão de toneladas de soja ao ano. Com investimento de R$ 500 milhões, o novo complexo tem capacidade para esmagar 800 mil toneladas de soja ao ano, além de produzir farelo e óleo degomado.

O governador Wanderlei Barbosa marcou presença e reafirmou o compromisso do Governo do Tocantins com iniciativas que promovam o desenvolvimento econômico do estado. “Estamos crescendo e liderando a produção de grãos no Norte do Brasil, com o maior potencial de mercado da Região. Queremos valorizar o empresariado, facilitar o acesso a incentivos fiscais e manter nosso governo sempre aberto para investidores e empreendedores”, afirmou Wanderlei Barbosa.

A inauguração da unidade do Grupo Fazendão em Luzimangues foi realizada no evento intitulado Fazendão Day e marcou uma expansão significativa para a empresa. O complexo fica às margens da Ferrovia Norte-Sul, operada pela VLI Logística, que a leva ao Arco Norte brasileiro, permitindo o embarque pelo Porto do Itaqui, no Maranhão. Em Cariri, o Grupo Fazendão já processa 650 mil toneladas de soja por ano. Somando com a nova unidade, o grupo pretende trabalhar com 1,4 milhão de toneladas ano.

O diretor comercial do grupo, Clodoaldo Vieira Barcelos, destacou o impacto positivo da nova estrutura para a economia local. “Somos referência no estado, e com esta unidade mais centralizada, esperamos atender à crescente demanda por derivados de soja e milho, ampliando o impacto econômico regional e fortalecendo a cadeia produtiva do Tocantins”, concluiu.