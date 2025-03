Gurupi: Desfile de Carnaval fecha a terceira noite em grande estilo

da redação

Na terceira noite de Carnaval, realizada neste domingo, a Avenida ficou lotada de foliões — tanto dos blocos quanto da “pipoca” — todos prontos para curtir o circuito repleto de atrações musicais. A festa começou às 21h com Amigos do Samba e Isaac Rodrigues, seguiu às 22h30 com Leo Lima e o grupo Nupagodjé, e teve como grande destaque, à meia-noite, a dupla Diego e Victor Hugo, que levantou o público ao som de sucessos como “O Alvo”, “A Culpa É do Grau” e “Prefiro Nem Perguntar”. Paralelamente, a dupla Pedro Henrique e Eduardo também entrou em cena, seguida pela banda Véi de Bengala, pelo cantor Mário Souzza e, por fim, pelo DJ Brunno, que encerrou a noite às 3h30 com muita animação.

Para quem veio de longe, a experiência tem sido inesquecível. A jornalista Giovana Jardim, que saiu de Palmas especialmente para o Carnaval de Gurupi, não se arrependeu “O Carnaval de Gurupi só cresce. Este ano surpreendeu com as atrações e a estrutura; estou amando ter vindo para cá e vou curtir demais!”

A nutricionista Lara de Paula também aprovou a festa, curtindo cada momento com os amigos no Bloquinho do Tio João “Aqui nós tivemos toda a estrutura fornecida pela Prefeitura, um local privilegiado em frente ao túnel, e não perdemos nenhum instante. O Carnaval deste ano ficou para a história!”

Desfile

O tradicional desfile dos blocos foi o grande fechamento do terceiro dia, com apresentações dos grupos TÔ LISO + TÔ AKI, INIMIGOS DO FIM, BLOCO CARRASCA, PÉ DE PORCO, PEGA PRA CAPÁ e do bloco BORA. O resultado dos campeões saiu no mesmo dia, após a decisão dos jurados – Magno Garrido, Sara Caroliny, Leonardo Alves e o presidente da comissão, Sebastião de Sales – que elegeram os grandes campeões: o bloco PEGA PRA CAPÁ em primeiro lugar com o seu 11º título, premiado com 10 salários mínimos; em segundo lugar, o BLOCO CARRASCA, com 5 salários mínimos; e em terceiro, o BLOCO BORA, com 3 salários mínimos.

A prefeita Josi Nunes reforçou a importância da participação dos blocos no desfile, afirmando que, em Gurupi, “aos poucos nós vamos fortalecendo o nosso carnaval. Este ano, fizemos um grande investimento e a resposta está aí: os blocos vêm com tudo para a avenida”, finalizou.