Gurupi: Homem é assassinado a facadas no setor Campo Belo

da redação

Na noite deste domingo (10), um homem de aproximadamente 43 anos foi brutalmente assassinado a golpes de faca no Setor Campo Belo, em Gurupi. De acordo com relatos de testemunhas, gritos de socorro foram ouvidos na região, o que levou vizinhos a acionarem a polícia.

Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima já sem vida, com múltiplas perfurações pelo corpo. Equipes de atendimento médico foram chamadas, mas apenas puderam constatar o óbito. A identidade da vítima ainda não foi divulgada, e as autoridades trabalham na investigação para identificar as motivações e possíveis suspeitos.

Com informações do Ronda Policial