Homem baleado na cabeça no centro de Gurupi não resiste e morre no Hospital Regional

da redação

Almanir Dias Brito faleceu na madrugada desta quinta-feira (13) no Hospital Regional de Gurupi. Ele estava internado desde a tarde de quarta-feira (12), após ser baleado em frente à própria casa, na Avenida Mato Grosso, centro de Gurupi. A vítima foi atingida na região da cabeça e no braço esquerdo, chegou ao hospital em estado grave, onde precisou ser entubada ainda no atendimento do SAMU. O suspeito do crime foi preso em flagrante pela Polícia Civil na noite desta quarta e o caso segue em investigação.