Hospital Regional de Gurupi realiza força-tarefa e acolhe 40 vítimas de acidente com ônibus na BR 153

da redação

Rapidez, atendimento humanizado e de qualidade marcaram os serviços prestados pela equipe do Hospital Regional de Gurupi (HRG), na madrugada desta sexta-feira, 8, durante o acolhimento a 40 pacientes vítimas de um acidente de ônibus na BR 153.

A equipe multiprofissional realizou uma força-tarefa emergencial de atendimento, sem intercorrências, onde quatro pacientes foram avaliados e já receberam alta e 36 seguem sob os cuidados da unidade hospitalar. Quatro vítimas foram à óbito ainda no local do acidente.

“Quando cheguei no hospital não estava nem conseguindo falar, mas todos me deram atenção, me perguntaram como eu estava, e me atenderam bem demais, graças a Deus!”, esse foi o relato da paciente Maria das Graças Dias, uma das vítimas do acidente, que reside em Goiânia.

O diretor-geral do HRG, Fernando Mota, destacou o esforço da equipe no acolhimento aos pacientes. “Conseguimos em tempo hábil atender e estabilizar todos os feridos que chegaram até o hospital. Isso graças à união de toda a equipe, desde o vigilante até a equipe médica, que não mediram esforços para ajudar nessa situação tão difícil e que exigia rapidez e qualidade nos atendimentos”.

“Devido a essa tragédia, recebemos diversas vítimas, com casos de urgência e emergência, e todos os atendimentos foram encaminhados para tratamento de acordo com a sua necessidade. Agradeço os diretores e todas as equipes de assistência que, direta e indiretamente, estiveram ligadas à força-tarefa em prol dos pacientes”, destacou a enfermeira e coordenadora do setor de Enfermagem do Hospital Regional de Gurupi, Andreia Maria Santos Oliveira .

A agilidade do atendimento também foi relatada pela médica e coordenadora do pronto-socorro adulto, Anandra dos Santos Pizzolato.”Em razão do alto número de vítimas feridas no acidente, um grande mutirão se somou aos plantonistas, com equipes cirúrgica, ortopédica, anestésica, clínica e neurológica, que se uniram para socorrer as vítimas”.

Segundo a médica Anandra dos Santos foram socorridas vítimas com lesões leves a graves, tendo necessidade de Unidade de Terapia Intensiva para duas vítimas, com casos clínicos variados, que foram desde traumatismo craniano, amputação traumática de membro até escoriações superficiais. “A agilidade e a soma de esforços foram cruciais para que todas as pessoas fossem acolhidas, confortadas e medicadas a tempo, e com diagnóstico preciso. A equipe do centro cirúrgico trabalhou a noite toda nos casos que precisaram de intervenção, e as vítimas ainda seguem realizando exames e reavaliação periódica”, destacou a médica.

O secretário de Estado da Saúde, Carlos Felinto, lamentou o acidente e exaltou a atuação do HRG. “Lamentamos o acidente e agradecemos a equipe do HRG que demonstrou o comprometimento e agilidade dos trabalhadores da saúde com o atendimento às vítimas. Todos disseram sim ao chamado da direção e seguem prestando a assistência que os pacientes precisam. Desejo melhoras a todas as pessoas que recebem cuidados médicos na unidade e que possam em breve retornar aos seus lares”.