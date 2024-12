Investigação aponta plano de fuga de Carlesse para Uruguai e Itália e contas no exterior

Da redação

A decisão da 3ª Vara Criminal de Palmas que autorizou a prisão do ex-governador Mauro Carlesse (Agir) revelou detalhes do suposto plano de fuga para o exterior. Segundo o documento, o político conseguiu emitir uma identidade uruguaia e até um passaporte italiano. Após ser preso na manhã deste domingo (15), em uma fazenda em São Salvador, ele foi transferido para uma carceragem em Palmas.

Na decisão que autorizou a prisão preventiva por suposto risco de fuga internacional, o juiz Márcio Soares da Cunha, destacou que Mauro Carlesse é alvo de diversas investigações como as operações Hygea e Éris, que apuram supostos pagamentos de propina no plano de saúde dos servidores públicos e aparelhamento da Polícia Civil, entre outras relacionadas a fraudes e desvios.

Segundo o juiz, foram encontrados diálogos e indícios que comprovam um possível risco de fuga para o exterior de Mauro Carlesse e do sobrinho dele Claudinei Quaresemin, ex-secretário de Parcerias e Investimentos do Tocantins, que também teve a prisão decretada.

“Evidencia-se a necessidade de se resguardar a instrução criminal e a aplicação da lei penal através da prisão cautelar antes que os acusados empreendam fuga para o exterior”, diz a decisão.

Para os investigadores, Carlesse e Claudinei Quaresemin estavam prontos para fugir para Itália ou para o Uruguai. A decisão aponta que foram encontrados diálogos apontando que o ex-secretário teria providenciado documento de identidade e autorização para residência fixa no Uruguai para ambos.

Segundo a decisão, no dia 23 de abril de 2024, Quaresemin “remeteu a Mauro Carlesse uma foto da carteira de identidade uruguaia do ex-governador, expedida em 3 de abril de 2024”.

Em 4 de junho de 2024, o ex-secretário remeteu outra mensagem comunicando “que o pedido de residência permanente, formulado pelo ex-governador, havia sido deferido pela República Oriental do Uruguai no dia 24 de maio de 2024”.

Outras conversas mencionadas na decisão mostraram diálogos dos investigados de como enviar dinheiro para o exterior.

Nota defesa Mauro Carlesse

O ex-governador Mauro Carlesse informa à população tocantinense que recebeu a notícia da prisão com indignação, pois não é condenado em nenhum processo e nem possui qualquer proibição de ir e vir, estando em pleno gozo de todos os seus direitos fundamentais, principalmente o de ir e vir.

Quando requisitado, sempre responde à Justiça com advogado constituído e colabora com as informações solicitadas.

Mauro Carlesse sempre esteve à disposição da Justiça e assim permanecerá. A defesa irá apresentar o pedido de revogação da prisão.