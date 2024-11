Jantar de prefeitos em Brasília destaca alinhamento político entre Wanderlei, Gomes e Dorinha com foco em 2026

da redação

Durante um jantar organizado em Brasília com prefeitos eleitos e reeleitos do Tocantins, o governador Wanderlei Barbosa, o senador Eduardo Gomes e a senadora Dorinha Seabra aproveitaram o evento para reafirmar uma aliança com vistas às eleições de 2026. O encontro reuniu diversas lideranças políticas e deixou clara a sintonia entre Barbosa, Gomes e Dorinha, que estão alinhados em um projeto de fortalecimento e continuidade de ações estratégicas para o estado.

“Nosso objetivo é estar cada vez mais próximos das cidades, ouvindo as demandas e construindo juntos um Tocantins mais forte,” afirmou o governador.

O senador Eduardo Gomes, por sua vez, destacou que a união de forças será essencial para trazer mais investimentos ao estado. “Essa aliança fortalece a nossa capacidade de negociar em Brasília por recursos e projetos que vão beneficiar cada cidade tocantinense,” disse Gomes.