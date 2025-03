Jogando sem raça, Gurupi empata com rebaixado Tocantins e está eliminado do Estadual

da redação

Gurupi e Tocantins EC ficaram no empate, por 1 a 1, neste sábado (15), no estádio Castanheirão, em Miracema, e não alcançaram seus objetivos na competição. Com o resultado, Gurupi não conseguiu a classificação para as semifinais e o Tocantins foi rebaixado.

O Gurupi só precisava vencer a partida, já que União e Araguaína, concorrentes diretos, não venceram na última rodada. Mostrando pouca raça dentro de campo o camaleão se contetou com o empate e deu Adeus ao sonhado título estadual que não consegue há nove anos.