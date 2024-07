Josi Nunes garante que vai construir a nova sede da UPA de Gurupi

da redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes (UB), deu início às tratativas para conseguir os recursos financeiros necessários para construir a nova sede da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A gestora pretende viabilizar a obra a partir de emendas parlamentares de deputados federais e de senadores que vem apoiando-a na transformação de Gurupi.

Apesar de o atual prédio da UPA estar passando por uma reforma estrutural, em parceria com a Universidade de Gurupi (UnirG), o objetivo de Josi Nunes é ampliar o ambiente e aprimorar os serviços já ofertados à população. “As atuais normativas do Ministério da Saúde não permitem que Gurupi tenha mais de uma UPA até atingir 100.001 habitantes. Atualmente, temos pouco mais de 85 mil habitantes. A melhor alternativa neste momento é construir um novo prédio, bem maior do que o atual, e, assim, aprimorar o que já estamos fazendo, um serviço de excelência”, afirmou Josi.

Gurupi possui uma UPA Porte II, mesmo sendo obrigada a ter apenas uma UPA Porte I. A unidade conta com 12 leitos de observação e quatro de urgência, um número superior ao determinado pelo governo federal para as UPAs Porte II, que estipula 11 leitos de observação e 3 de urgência. “Estamos sempre buscando oferecer o melhor atendimento à nossa população. Com a nova sede, poderemos atender ainda mais pessoas com mais conforto e eficiência”, destacou a prefeita.

Texto: Ascom União Brasil Gurupi

Crédito da foto: Ascom União Brasil Gurupi