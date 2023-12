Jovem morre afogado durante pescaria em rancho na cidade de Formoso do Araguaia

da redação

Um jovem de 18 anos morreu após afogamento no rio Javaé, na zona rural de Formoso do Araguaia, nesta última terça-feira (26). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima João Victor Alves Nunes, de 18 anos, pescava em um rancho quando submergiu.

“Diante das informações foi montada uma equipe para atender a ocorrência ao amanhecer, no entanto quando a equipe deslocava para o local fomos informado que os familiares já haviam encontrado o corpo. Assim encerramos o deslocamento e passamos as orientações quanto ao acionamento do IML”, informou os militares.