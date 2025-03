Jovem morre e dois adolescentes ficam feridos em acidente na BR-242, em Formoso do Araguaia

da redação

Na manhã deste domingo (2), um grave acidente foi registrado no km 440 da BR-242, em Formoso do Araguaia, no sul do Tocantins. Um veículo VW/Gol 1.6 Power, com placa de Gurupi (TO), saiu da pista e deixou um jovem morto e dois adolescentes feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do carro, identificado como B.A.N., de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Já os passageiros, dois adolescentes de 15 e 16 anos, identificados como L.Z.F. e F.A.B.S., tiveram apenas ferimentos leves.

Equipes da perícia e do Instituto Médico Legal (IML) foram acionadas para os procedimentos necessários. As causas do acidente ainda serão investigadas.