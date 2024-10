Léo Santana é atração confirmada para o aniversário de 66 anos de Gurupi

da redação

O cantor Léo Santana está confirmado como a principal atração das comemorações do 66º aniversário de Gurupi. O anúncio foi feito nas redes sociais da Prefeitura, que prometeu uma celebração em grande estilo para os moradores e visitantes da cidade. Além da apresentação de Léo Santana, a programação de aniversário da cidade também incluirá outros eventos culturais e atividades para toda a família que ainda serão anunciados pelo município.

Conhecido por seus sucessos no axé e pagode baiano, Léo Santana promete agitar o público com hits como “Santinha”, “Rebolation” e “Contatinho”. O show do artista será o ponto alto das festividades que marcam mais de seis décadas de história de Gurupi, cidade que é referência no sul do Tocantins.