Líderes de Luzimangues reforçam luta pela emancipação em reunião com bancada federal em Brasília

da redação

Líderes políticos do distrito de Luzimangues, em Porto Nacional, participaram nesta semana de uma reunião em Brasília com a bancada federal do Tocantins, solicitando apoio à PEC 93/2007, que trata da regulamentação da criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios. O objetivo é garantir a tão sonhada emancipação de Luzimangues, que tem se destacado pelo seu rápido crescimento econômico e populacional.

Segundo o vereador de Porto Nacional, Soares Filho, e um dos líderes do movimento, Luzimangues apresenta características que favorecem a emancipação, como: População acima da média mínima exigida por propostas anteriores (10-12 mil habitantes). Base econômica diversificada, com turismo (resort e praias), indústria, agricultura e logística (ferrovia e proximidade com Palmas). Infraestrutura estratégica, como a ponte que conecta Luzimangues à capital e o lago que fomenta o turismo.

O contexto da PEC 93/2007

A Proposta de Emenda Constitucional 93/2007 visa regulamentar os critérios para a criação de novos municípios, um tema que tem gerado debates intensos em todo o país. Com a aprovação da PEC, o processo de emancipação de distritos como Luzimangues pode ser viabilizado, atendendo às exigências legais e administrativas.

Sonho de autonomia

Os líderes de Luzimangues destacaram que a emancipação traria benefícios como maior autonomia na gestão de recursos, melhoria nos serviços públicos e fortalecimento do desenvolvimento econômico local. Além disso, acreditam que, como município, Luzimangues poderia atrair mais investimentos e planejar melhor seu crescimento.