Marido de cantora gospel morre após afogamento no rio Tocantins

A informação consta no boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil. Testemunhas contaram que Ricardo estava com a esposa e amigos em um local conhecido como Prainha, na Orla Beira Rio, às margens do rio Tocantins. Em determinado momento, ele ajudou a cantora que estava se afogando e conseguiu salvá-la.

Só que logo depois acabou afundando e se afogando no rio. Ainda conforme relato feito à Polícia Civil, o corpo do empresário foi localizado pelos próprios moradores da região aproximadamente duas horas depois do afogamento.