Ministro Dias Toffoli desembarca em Gurupi, é recepcionado pela prefeita Josi e cumpre agenda nesta semana em Formoso do Araguaia

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, chegou neste domingo (6) à cidade de Gurupi onde inicia sua participação em uma importante agenda institucional na cidade de Formoso do Araguaia. Ele integra a programação da 1ª Semana Nacional de Saúde, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus). O ministro foi recebido no aeroporto municipal pela prefeita Josi Nunes e demais autoridades políticas da região.

A ação será realizada entre os dias 7 e 11 de abril, com abertura oficial nesta segunda-feira (7), às 11h, na Escola Municipal Hermínio Azevedo, em Formoso do Araguaia. A data marca também o Dia Nacional da Saúde e contará com a presença de diversas autoridades nacionais e estaduais.

A iniciativa é realizada em parceria com a Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai) e o Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO). Nesta primeira edição, o foco das ações será o atendimento e o cuidado com as mulheres indígenas da Ilha do Bananal, uma das regiões mais simbólicas e vulneráveis do Tocantins.

Além do ministro Dias Toffoli, o evento contará com a presença da conselheira Daiane Nogueira de Lira, supervisora do Fonajus, da presidente do TJTO, desembargadora Maysa Vendramini Rosal, e de outras autoridades do Judiciário, do Executivo e da área da saúde.