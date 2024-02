Mistério no Jalapão: Pessoa desaparece após ficar ilhada na Cachoeira da Velha 

da redação

Um desaparecimento de uma pessoa não identificada tem sido muito comentado na região do Jalapão. O caso aconteceu no domingo de carnaval, quando um homem desapareceu após ficar ilhado em uma pedra no meio do rio Novo, próximo à borda da queda d’água da Cachoeira da Velha, um dos principais pontos turísticos da localidade.

Segundo relatos de testemunhas, a pessoa foi avistada no local durante horas, incapaz de se mover ou pedir ajuda, enquanto as águas do rio fluíam ao seu redor após uma forte chuva. A situação chamou a atenção dos visitantes que frequentavam a região durante o feriado de carnaval, como mostra um vídeo divulgado nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Na terça-feira seguinte, equipes dos bombeiros foram mobilizadas para realizar buscas na área, na esperança de encontrar alguma pista que levasse ao paradeiro da pessoa desaparecida. “Na terça os bombeiros estavam lá para procurar e não ouvi mais nada sobre o assunto, se achou ou não”, relatou um morador.

Enquanto as autoridades continuam investigando o caso, os visitantes e moradores do Parque do Jalapão permanecem atentos e solidários, na esperança de que a pessoa desaparecida seja encontrada em segurança.