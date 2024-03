Motorista é preso após ser flagrado com 15kg de pasta base de cocaína no Sul do Estado

da redação

No início da tarde desta quinta-feira, 21, a Polícia Civil do Tocantins, por meio da equipe da 8ª Divisão de Combate ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi), deflagrou mais uma fase da Operação Protetor, na cidade de Talismã, e efetuou a apreensão de aproximadamente 15kg de pasta base de cocaína, as quais estavam em um caminhão que vinha de Goiás com destino ao Maranhão.

O delegado titular da 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Gurupi, Joadelson Rodrigues Albuquerque, destacou que durante a ação, que contou com apoio da Polícia Militar do Tocantins e de Goiás, um homem, de 40 anos, que conduzia o caminhão, onde as drogas estavam, foi preso em flagrante e autuado pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

Carga avaliada em mais de R$ 450 mil

Ainda conforme explica a autoridade policial, a ação teve início após compartilhamento de informações, as quais davam conta de que um caminhão com substâncias entorpecentes estaria vindo do Estado de Goiás e passaria pela divisa do Tocantins, com destino ao Estado do Maranhão.

De imediato, as equipes da 8ª DEIC foram mobilizadas e ao comando do delegado Joadelson partiram para a região de divisa com Goiás, próximo a cidade de Talismã.

Em dado momento, um caminhão com as mesmas características informadas foi avistado, quando teve início o acompanhamento tático, sendo o veículo abordado já no lado goiano da divisa. “Após minuciosas buscas no interior do cavalo mecânico, feitas com apoio de cães do Grupamento de Cães da Força Tática do 4º Batalhão da PM de Gurupi, foram localizados e apreendidos cerca de 15 tabletes de pasta base de cocaína, sendo que cada um deles, tem preço de mercado avaliado em cerca de R$ 30 mil, totalizando mais de R$ 450 mil em drogas”, destacou.

Após abordagem, a droga, o veículo e o motorista foram levados para o posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Em seguida, após a realização dos procedimentos legais necessários, o indivíduo preso foi recolhido à Unidade Prisional de Porangatu (GO), onde aguardará decisão judicial.

Para o delegado Joadelson Rodrigues Albuquerque, a retirada de circulação dessa significativa quantidade de substâncias entorpecentes, além de trazer mais segurança para toda a população, é mais um duro golpe no crime organizado. “Esta é mais uma operação exitosa da Polícia Civil do Tocantins, com apoio das demais forças de segurança, onde foi possível apreender mais de 15 kg de drogas, que facilmente depois de adicionadas as misturas, seriam transformados em mais de 60 kg de drogas, que não mais chegarão às mãos de pequenos traficantes e usuários do Tocantins e outros estados”, frisou a autoridade policial.

Ação da Polícia Civil do Tocantins contou com apoio do Grupo de Operações com Cães da Força Tática, do 4º Batalhão da Polícia Militar de Gurupi, policiais militares da Companhia de Operações de Divisas (COD), Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PM-GO, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Civil do Estado de Goiás.