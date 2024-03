MPTO aponta que respiradores superfaturados nunca foram usados e estão armazenados em depósito da Unirg

A investigação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Tocantins (MPTO) apontou que respiradores mecânicos comprados pela Prefeitura de Gurupi durante a pandemia de Covid-19 estão até hoje guardados no depósito da Universidade de Gurupi (Unirg), sem nunca serem usados. Em nota, a Unirg informou que "os equipamentos estavam guardados na Unidade de Saúde e foram retirados para um depósito da Fundação UnirG, que oferece mais segurança, enquanto realizamos uma reforma no prédio da UPA, com intuito de melhorar o atendimento e gerar mais conforto para a população".