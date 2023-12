Mudanças no primeiro escalão da prefeita Josi Nunes faz professores e servidores da Unirg defenderem a permanência de Thiago Miranda na Fundação Unirg

Caso concretize o prometido pela prefeita Josi Nunes, o Diário Oficial do município poderá apontar mudanças profundas no primeiro escalão com substituição de secretários. Visando a permanência do Dr. Thiago Miranda na presidência da Unirg, a Associação dos Servidores (ASAUNIRG), a APUG e a reitoria ficaram apreensivos e pediram à prefeita Josi Nunes a permanência de Thiago na presidência da Fundação Unirg.