Mulher é assassinada a facadas em casa de prostituição no centro de Gurupi

Da redação

Na noite desta sexta-feira (13), uma mulher foi brutalmente assassinada com golpes de faca em uma casa de prostituição localizada na Avenida Bahia, no centro de Gurupi. De acordo com informações preliminares da Polícia, o principal suspeito é um homem que teria se desentendido com a vítima no local.

Após o ato, ele fugiu, deixando a mulher gravemente ferida. Equipes de resgate foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O local foi isolado para perícia, e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Gurupi. A identidade da mulher não foi divulgada até o momento.