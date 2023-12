Mulher é morta com golpe de faca em Formoso do Araguaia e horas depois, suspeito do crime foi assassinado

da redação

Na tarde deste domingo (10) um homicídio ocorreu no setor Aliança em Formoso do Araguaia. Uma mulher foi morta com golpe de faca em um estabelecimento comercial.

O circuito de monitoramento de um comércio registrou o momento em que a mulher foi esfaqueada, o autor do crime fugiu do local em uma bicicleta. Logo em seguida ele foi perseguido e morto a tiros.

De acordo com informações de testemunhas, o crime teria acontecido por vingança, pois o filho da vítima teria matado o filho do autor.

Os corpos foram encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Gurupi, o motivo do crime continua sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Formoso Alerta (Página Instagram)