Mulher é presa suspeita de matar o marido e enterrar o corpo no quintal da casa no Tocantins

da redação

Uma mulher, de 36 anos, foi presa por suspeita de matar o marido a facadas e enterrar a vítima no quintal de casa. O crime aconteceu em Arapoema, região noroeste do estado, e estaria relacionado ao uso de drogas do marido. Outras três pessoas são suspeitas de participação no homicídio.

O assassinato aconteceu durante a madrugada de domingo (12) na casa do casal, localizada na Rua Minas Gerais. O corpo da vítima, de 26 anos, teria sido enterrado na manhã de domingo, de cabeça para baixo em uma cova no quintal.

A Polícia Militar (PM) chegou até a mulher, que não teve o nome divulgado, após uma denúncia anônima. A suspeita acabou confessando o crime e levou os policiais até o local onde o corpo havia sido enterrado.

O homem foi assassinado com cerca de dez facadas na região do pescoço e tórax. A motivação do crime teria sido uma discussão entre o casal. A vítima seria usuária de drogas e estaria sob efeito dos entorpecentes no momento do desentendimento.

Segundo a PM, o crime contou com a ajuda de um irmão da suspeita e de mais duas pessoas que teriam participado da ocultação do cadáver e não foram localizadas. A arma do crime não foi encontrada.

A Polícia Militar (PM) chegou até a mulher, que não teve o nome divulgado, após uma denúncia anônima. A suspeita acabou confessando o crime e levou os policiais até o local onde o corpo havia sido enterrado.

O homem foi assassinado com cerca de dez facadas na região do pescoço e tórax. A motivação do crime teria sido uma discussão entre o casal. A vítima seria usuária de drogas e estaria sob efeito dos entorpecentes no momento do desentendimento.

Segundo a PM, o crime contou com a ajuda de um irmão da suspeita e de mais duas pessoas que teriam participado da ocultação do cadáver e não foram localizadas. A arma do crime não foi encontrada.