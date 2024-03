Na Argentina, deputados estaduais participam da Assembleia Geral de Legisladores do Mercosul

Deputados estaduais pelo Tocantins estão na Argentina, onde participam, durante esta semana, da Assembleia Geral da União dos Parlamentares da América do Sul e do Mercosul – UPM. A agenda oficial do grupo de parlamentares do Tocantins e de outros estados do Brasil, que participam a convite do presidente da UPM, deputado Valdemar Júnior, teve início nesta terça, 19, em um encontro na embaixada da República Oriental do Uruguai na Argentina, com sede em Buenos Aires. No centro dos debates o assunto foi o estreitamento das relações comerciais entre Brasil e Uruguai.

A comitiva seguirá para Mendoza, onde ocorrerá a Assembleia Geral da UPM, que este ano celebra 25 anos de sua fundação.

União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul

A União de Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul – UPM teve sua criação oficializada no ano de 2000 e reúne representantes da sociedade e parlamentares regionais, deputados estaduais no caso do Brasil, da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela. O Objetivo principal é discutir políticas de integração em todos os segmentos dos Países membros, sempre voltadas à cidadania. A UPM se manifesta através dos Blocos Nacionais existentes em todos os países que compõem.

Assembleia Geral

Na edição deste encontro temas ligados ao processo de integração estarão na pauta de discussões: desenvolvimento regional, conectividade, corredores bioceânicos, passagens de fronteira, corredores andinos; cuidado e preservação do meio ambiente, mudanças climáticas, desenvolvimento territorial sustentável e seus vetores: crescimento econômico e desenvolvimento social. Recursos hídricos. Políticas de gênero: igualdade sem violência. Diversidade, família e comunidade. Normativas e legislação parlamentar: digesto legislativo interprovincial. Contribuições e intercâmbio legislativo. Ciência e tecnologia a serviço dos parlamentos. Comissão de fóruns municipais do Mercosul.