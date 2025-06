Na Expoara, ex-ministro Aldo Rebelo ministra palestra sobre “Perspectivas do Agro no Brasil”

da redação

Durante a 57ª Exposição Agropecuária de Araguaína (Expoara) ocorreu a palestra magna do ex-ministro Aldo Rebelo, que integrou a abertura do 2º Fórum de Segurança Jurídica e Fundiária da Propriedade Rural. Com o tema “Perspectivas do Agro no Brasil: Produção, Geopolítica e Meio Ambiente”, a palestra reuniu lideranças políticas, produtores rurais, representantes de instituições e especialistas do setor agropecuário.

Em sua palestra, Aldo Rebelo abordou as tensões geopolíticas que impactam o agronegócio mundial, os desafios impostos ao Brasil por normas internacionais e a importância estratégica da produção nacional. Segundo ele, o Tocantins integra a nova fronteira agrícola do Matopiba, com um papel central no futuro da agropecuária brasileira.

“O Tocantins está totalmente apetrechado para cumprir um papel de protagonismo no futuro do setor, com terras, água, infraestrutura e, principalmente, com vontade de produzir. Aqui se faz agro com responsabilidade ambiental e compromisso com a segurança alimentar do Brasil e do mundo”, afirmou.

O presidente do Sindicato Rural de Araguaína, Wagner Borges, agradeceu a participação do ex-ministro e do vice-governador Laurez Moreira na programação técnica da Expoara. “A presença de Laurez Moreira e de nomes como Aldo Rebelo reforça o prestígio e o peso político deste evento. Estamos tratando de temas estratégicos para o produtor rural, como regularização fundiária, rastreabilidade e preservação ambiental. O Tocantins está no centro desse debate e é muito importante o vice-governador estar aqui conosco. Isso mostra o compromisso com os temas debatidos. Nos sentimos honrados”, disse.