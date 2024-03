Na República Dominicana, governador Wanderlei reúne-se com a ministra Simone Tebet e apresenta projetos em andamento no BID

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, reuniu-se com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, para apresentar os projetos em andamento no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O encontro ocorreu na manhã deste sábado, 9, como parte da agenda do governador na 64ª reunião anual da Assembleia de Governadores do BID e na 38ª reunião anual da Assembleia de Governadores do BID Invest, na República Dominicana.

Os projetos debatidos com a ministra envolvem o que contempla investimentos de US$ 42 milhões na modernização fiscal do Estado e o que trata de financiamento voltado para a área da habitação, ainda em fase inicial.

“Tivemos uma reunião importante com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, que se colocou à disposição para nos ajudar na intermediação de projetos em andamento no BID e outras instituições financeiras”, destacou o governador Wanderlei Barbosa, acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes; do secretário de Estado da Fazenda, Júlio Edstron; e da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero.

O secretário-chefe da Casa Civil, Deocleciano Gomes, enfatizou a relevância das recentes reuniões e encontros do governador Wanderlei Barbosa, durante a Assembleia. “Além da ministra Simone Tebet, que compreendeu a importância do apoio para a tramitação do Profisco II, no Senado, o governador também conversou com a Tatiana Schor, que é a diretora do BID para a região amazônica; e com a Vanessa Grazziotin, diretora-executiva da OTCA, uma organização multilateral que envolve oito países da região amazônica e que tem como finalidade apoiar as ações da região no Brasil, que envolve o Tocantins”, explicou o secretário-chefe.

Em tom de despedida do evento, que encerra neste domingo, 10, a ministra Simone Tebet comentou sobre as reuniões realizadas nos últimos dois dias. “Depois de falar praticamente com todos os ministros de Estado da América do Sul, nós chegamos a uma conclusão: temos que falar das oportunidades que o Brasil, junto com outros países, podem, unidos, fazer em favor do nosso povo, que é gerar emprego, renda e qualidade de vida”, ponderou em suas redes sociais.

Assembleia de Governadores

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a Corporação Interamericana de Investimentos (BID Invest) realizam, até domingo, 10, reuniões da Assembleia de Governadores de 2024, na República Dominicana. Líderes econômicos e financeiros dos 48 países, que são membros do Banco e do setor privado, discutirão os desafios e as oportunidades de desenvolvimento na América Latina, do combate às alterações climáticas até a garantia de um crescimento equitativo e sustentável; e a redução da pobreza e da desigualdade. O evento é composto pela 64ª reunião anual da Assembleia de Governadores do BID e pela 38ª reunião anual da Assembleia de Governadores do BID Invest.