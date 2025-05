No aniversário de Taquari, Eduardo Siqueira entrega obras com investimentos de aproximadamente R$ 4,5 milhões

da redação

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, entregou nesta sexta-feira, 23, diversas obras que contemplam melhorias de infraestrutura no Jardim Taquari, região sul da Capital. Com investimento de aproximadamente R$ 4,5 milhões, as entregas fazem parte das ações comemorativas ao aniversário de 36 anos de Palmas, celebrado em 20 de maio. O momento também foi de festividade pelo aniversário do Taquari, que completou 23 anos em 16 de maio.

Dentre as obras entregues, destaca-se o recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado à quente (CBUQ ) na Avenida Teotônio Segurado, principal via de acesso ao setor, que agora oferece uma pista mais segura e bem sinalizada para motoristas e pedestres.

Ciclovia pavimentada

A entrega da ciclovia pavimentada em todo o trecho da avenida também é um atendimento à demanda antiga dos moradores. Com aplicação de microrrevestimento, a nova ciclovia garante maior segurança para quem utiliza bicicleta como meio de transporte.

Ruas iluminadas

A iluminação pública do setor foi ampliada e modernizada, com instalação de tecnologia LED no canteiro central da Avenida TLO 05, que passou a contar com iluminação de qualidade e menor custo de manutenção.

O prefeito Eduardo Siqueira Campos destacou a importância dos investimentos na região. “Tenho um carinho muito grande pelo Taquari. O acesso, que antes representava um risco para nossa população, agora está mais seguro, não só com o recapeamento em CBUQ, mas sinalizada, uma ciclovia pavimentada e uma iluminação de qualidade que dá um novo brilho ao bairro. É uma vida nova para o Taquari, e quero que saibam que isso aqui é só o começo de muitas melhorias que virão. Para os moradores, essa é uma conquista que representa cuidado e esperança”, ressaltou.

População presente

Primeiro presidente da Associação dos Moradores do local, Raimundo Nonato Borges disse que o bairro está vivendo uma nova história. “Taquari está renascendo com essa mudança na infraestrutura. A via de acesso está um tapete, tudo moderno, iluminado e sinalizado. Somos gratos por esse trabalho”.

O auxiliar de tapeçaria Antônio Alves manifestou a satisfação com o resultado das obras. “O nosso setor estava precisando muito desses investimentos. A iluminação, então, ficou excelente, deixou nosso bairro mais bonito”, frisou.

Nova praça

O prefeito Eduardo ainda entregou a praça do setor totalmente revitalizada. Foram reformados o parquinho infantil e a academia ao ar livre, instalação de novos equipamentos, além da construção de uma quadra de areia com refletores, ideal para a prática de esportes e atividades à noite.