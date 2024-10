No debate do SBT, Janad afirma que Eduardo é “expert” em corrupção

da redação

Durante o primeiro quadro do debate de Palmas na TV Norte Tocantis, a ex-candidata, Lucia Viana (PSOL), questionou a transparências das possíveis gestões de Janad Valcari (PL) e Eduardo Siqueira (Podemos) sobre as denúncias de corrupção que estão envolvidos.

Em seguida, o candidato do Podemos responde que tem 36 anos de vida pública e que, até o momento, não teve nenhuma condenação. “Estar aqui é estar apto à Justiça Eleitoral”, afirmou.

No entanto, a candidata do PL disse que o adversário “sabe falar sobre corrupção”. “O candidato do atraso é um expert em corrupção. Ele tem pós-graduação em corrupção. Teve o rombo do IGPREV e tivemos sentenças de informação de mesadinha. Ele realmente sabe falar sobre corrupção porque ele entende sobre isso”, destacou.