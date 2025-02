No lançamento da Agrotins 2025, governo anuncia show da dupla Bruno e Marrone

da redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado da primeira-dama e secretária extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, anunciou nesta terça-feira, 25, durante visita ao Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Mendanha, em Palmas, o lançamento da 25ª edição da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) para o dia 31 de março, no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos.

A feira, que é a maior da Região Norte do país no segmento agropecuário, terá como tema AgroEvolução e ocorrerá entre os dias 13 e 17 de maio, com show da dupla sertaneja Bruno e Marrone no dia 15.

Na oportunidade, o chefe do Executivo reforçou a relevância da utilização contínua do Parque Agrotecnológico, para além da Agrotins, com atividades variadas durante todo o ano, a exemplo de shows culturais. “A Agrotins é do povo, então precisamos de um ambiente utilizável o ano inteiro. Nós investimos na infraestrutura total e queremos as secretarias unidas para promoção de atividades contínuas. Temos, também, a praia e área de lazer para explorar. Na Agrotins deste ano, por exemplo, vamos trazer Bruno e Marrone para cantar aqui no dia 15 de maio”, anunciou o governador Wanderlei Barbosa.

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café, destacou que a 25ª edição contará com 1,2 mil expositores e a expectativa de movimentação financeira é de R$ 4,5 bilhões. “Neste ano, o Governo do Tocantins estrutura e melhora as condições tanto para o expositor quanto para o visitante, com pavimentação e um espaço à altura do nosso empreendedor. A nossa expectativa é que mais de 250 mil pessoas visitem a Agrotins nos cinco dias de evento. Agradecemos ao governador Wanderlei Barbosa por perceber e entender a importância desse evento para a economia, o social e todo o Tocantins”, pontuou o secretário.

Rede de energia exclusiva

Uma das novidades da edição deste ano, além das obras de pavimentação em bloquete para reestruturação e modernização completa do espaço, é a instalação de uma rede de energia elétrica exclusiva, realizada pelo Governo do Tocantins, por meio de contrato com o Grupo Energisa. O investimento de R$ 1,3 milhão visa aprimorar a rede elétrica.

As instalações elétricas terão capacidade de 3 megawatts (MW) para atender os 1,2 mil expositores previstos para a Agrotins, além dos demais eventos ao longo do ano, conforme o plano de implementação citado pelo governador Wanderlei Barbosa.

O diretor-presidente da Energisa Tocantins, Alessandro Brum, enfatizou que a rede de energia estará pronta no final de abril e em pleno funcionamento para a Agrotins 2025. “Estamos finalizando uma rede exclusiva, que ficará disponível exclusivamente como uma segunda opção. Teremos um reforço para o atendimento da Agrotins, além de toda a reforma que vamos realizar internamente. Então, toda a rede elétrica estará preparada para tudo o que for necessário”, salientou o diretor-presidente.

Pavimentação

Na ocasião, o secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, pontuou que a entrega da pavimentação em bloquete, realizada em todo o parque, ocorrerá nas próximas semanas. “A Agrotins é o maior evento econômico que temos no nosso estado, então precisa ser sempre bem elaborada. O Governo do Tocantins, por meio do Pics [Programa de Impulsionamento de Indústria, Comércio e Serviço do Tocantins], está finalizando a infraestrutura total e definitiva do parque. Faltam poucos metros de pavimentação em bloquete na parte do estacionamento externo, mas que serão concluídos em breve”, concluiu.

Agrotins

A Agrotins é considerada a maior feira da Região Norte do país no segmento agropecuário e ocorre anualmente no mês de maio, no Parque Agrotecnológico Engenheiro Agrônomo Mauro Medanha, em Palmas. Este ano, com o tema AgroEvolução, a feira será realizada entre os dias 13 e 17 de maio.

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas do agronegócio, órgãos públicos e instituições educacionais e de pesquisas.