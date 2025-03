No mês dedicado às mulheres, Governo do Tocantins promove encontro inédito para primeiras-damas e lideranças femininas

da redação

O Governo do Tocantins, por meio da primeira-dama e secretária Extraordinária de Participações Sociais, Karynne Sotero, promove no dia 11 de março, no auditório do Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, em Palmas, um encontro inédito que reunirá primeiras-damas, prefeitas e lideranças femininas de todo o estado, um público estimado de cerca de 400 mulheres. Além de ser um espaço de aprendizado e troca de experiências, o evento também marca a celebração do Dia Internacional da Mulher, destacando a importância do protagonismo feminino na construção de cidades mais justas e inclusivas.

A programação contará com palestras, rodas de conversa e debates durante todo o dia. Entre os destaques, está a roda de conversa sobre Mulheres à Frente: os desafios e oportunidades de gerir uma cidade, que reunirá prefeitas para compartilhar vivências e reflexões sobre a liderança feminina na administração pública. As palestrantes Gilda Fleury, referência na área de Cerimonial no Brasil; e Deniza Gurgel, especialista em Comunicação Estratégica, complementam a programação. As inscrições estão abertas e podem ser feitas por meio do link: https://encontroprimeirasdamas.to.gov.br/.

A primeira-dama Karynne Sotero, destaca que o evento representa uma oportunidade única para que as mulheres, que estão à frente dos municípios, se fortaleçam e ampliem seu espaço de atuação. “As mulheres já provaram que podem ocupar qualquer lugar, e este encontro vem para reforçar isso. Queremos que cada primeira-dama, prefeita e líder saia daqui mais preparada e confiante para enfrentar os desafios da gestão pública. Quanto mais unidas e bem-informadas estivermos, mais impacto positivo podemos gerar nas nossas cidades”, reforça.

A realização do encontro conta com o apoio da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), da Secretaria Executiva da Governadoria (Segov), da Secretaria da Comunicação Social (Secom) e da Agência de Tecnologia da Informação (ATI).