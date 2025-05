Nova praça do Residencial Madrid é inaugurada pela prefeitura de Gurupi e entregue aos moradores

da redação

A Prefeitura de Gurupi entregou na noite desta sexta-feira, 16, mais um espaço de lazer e convivência para a população: a “Praça do Tucha”, localizada no setor Residencial Madrid. A solenidade contou com a presença da prefeita Josi Nunes, do vice-prefeito Adailton Fonseca, vereadores, secretários municipais e moradores do bairro, que celebraram a transformação do espaço.

A Praça do Tucha conta com estrutura moderna e voltada para o lazer e bem-estar da comunidade. Nela tem equipamentos urbanos, academia da melhor idade, iluminação de LED, espaço infantil com playground, calçamento e paisagismo. O investimento no novo espaço foi de cerca de R$ 270 mil. A obra faz parte de um pacote de 17 novas praças que estão sendo construídas em diversos bairros da cidade.

Em seu discurso, a prefeita Josi Nunes ressaltou que a obra representa mais do que a entrega de uma praça. “Estamos devolvendo à comunidade um espaço que antes era usado como depósito irregular de lixo e entulho, e agora é um lugar bonito, seguro e acolhedor para as crianças brincarem no parquinho, para as famílias se exercitarem na academia ao ar livre e para todos aproveitarem o lazer. Essa é mais uma prova de que nossa gestão tem investido na qualidade de vida e, além das obras físicas, temos trabalhado em projetos para o desenvolvimento das pessoas nas mais diversas áreas. Gurupi tem crescido em harmonia e com cuidado com todos”, destacou a Prefeita.

O vice-prefeito Adailton Fonseca também enalteceu o trabalho da gestão. “A prefeita Josi tem olhado para todos os bairros, inclusive os menores, como o Madrid. Essa entrega mostra que as melhorias estão chegando para todos. Estamos promovendo uma série de avanços por toda a cidade, com respeito e atenção à população”, afirmou.

Moradores agradecem

A entrega da praça foi celebrada pelos moradores do setor, que acompanharam a cerimônia com entusiasmo e gratidão. O presidente da Associação de Moradores do Residencial Madrid, Damião Matias, agradeceu a atenção recebida. “É uma grande conquista para o nosso bairro. A construção dessa praça era um sonho antigo da comunidade e agora se tornou realidade. Só temos a agradecer à prefeita e a todos que contribuíram”, disse.

Moradora do bairro, a dona de casa Diana Paula Castro também comemorou a entrega. “Antes era só mato e entulho, agora temos uma praça bonita, organizada, um lugar ideal para as crianças brincarem e as pessoas aproveitarem um bem público de verdade. Isso muda tudo”, relatou.