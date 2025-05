Obras da Ponte de Estreito sobre o Rio Tocantins, na BR-226/MA/TO, avançam e serviços estão 35% executados

da redação

O mês de maio chega ao final com boas notícias no ritmo das obras de construção da ponte sobre o Rio Tocantins, na BR-226, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). A ponte de Estreito está com 35% dos serviços executados. Após a conclusão das fundações da nova travessia, as equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do consórcio contratado pela autarquia estão focadas nos trabalhos da mesoestrutura, com a execução dos pilares e das travessas.

Com investimento total do Governo Federal de R$ 171, 1 milhões, a nova obra de arte especial, já está com as 24 fundações executadas e 18 dos 26 pilares prontos. Conforme os pilares vão sendo concluídos, as equipes trabalham na execução in loco das travessa para posterior instalação das 45 vigas pré-moldadas. Posteriormente serão instaladas as 2.088 pré-lajes pré-fabrica, dando agilidade ao processo construtivo.

Empreendimento – A Ponte de Estreito, que tem prazo de um ano para ser concluída a partir da assinatura do contrato emergencial, será maior que a anterior. A travessia do Rio Tocantins terá 630 metros de extensão, dezenove metros de largura e um vão livre de 154 metros. Serão duas faixas de rolamento de 3,6 metros cada, dois acostamentos com três metros cada, barreiras de proteção do tipo New Jersey, dois passeios para pedestres e guarda-corpo em cada extremidade do tabuleiro.