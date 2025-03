Olodum arrasta multidão de foliões na segunda noite do Carnaval de Gurupi

da redação

A segunda noite do Carnaval de Gurupi 2025, realizada neste sábado, 01, foi mais um grande sucesso, com o circuito da folia novamente tomado por uma multidão animada. Ao som das atrações nacionais Olodum e Vingadora, além de bandas regionais, os foliões mostraram energia de sobra para seguir atrás do trio elétrico.

A festa começou com apresentações das bandas regionais Nailson Lima, Mistura Nativa e Chico Chokolate, que agitaram o público com repertórios cheios de sucessos carnavalescos. Logo depois, a primeira atração nacional da noite, Olodum, subiu ao trio e fez o circuito vibrar com clássicos que marcaram gerações, como “Vem Meu Amor”, “Canto do Pescador”, “É Lindo de Se Ver” e “Deusa do Amor”, entre outros hits.

Um dos vocalistas da banda baiana, Mateus Vidal, aproveitou a passagem pelo camarote da Prefeitura para elogiar a grandiosidade do evento e a animação da prefeita Josi Nunes, que acompanhava de perto a folia.

A festa seguiu madrugada adentro com apresentações de Kaçula, Will Oliveira, Kethy, DJ Nélio e a dupla Marco e Diovani, garantindo muita animação aos foliões.

Na sequência, foi a vez da banda Vingadora incendiar o público com seu som envolvente. Com o sucesso que não poderia faltar, “Paredão Metralhadora”, a vocalista Viviane Tripodi manteve a energia da noite em alta. Durante o show, ela também parabenizou a organização do evento e elogiou a estrutura do circuito, destacando a animação dos foliões de Gurupi.

Foliões elogiam a festa

Quem participou da segunda noite do Carnaval de Gurupi não economizou elogios. A foliã Giovana Jardim, que veio de Palmas exclusivamente para curtir a festa, destacou a organização do evento.

“Meu primeiro Carnaval em Gurupi e minha experiência está sendo maravilhosa. Aqui é muito animado! A estrutura é bem organizada, tem segurança, e as atrações estão incríveis, e o melhor, tudo de graça. Valeu muito ter vindo de Palmas para estar aqui!”, relatou.

Já o folião Alécio Araújo, de Gurupi, ressaltou que a cidade mantém a tradição de oferecer um grande evento. “Estou gostando muito do Carnaval! Gurupi nunca decepciona, e as atrações deste ano estão muito boas. A cidade realmente sabe fazer um Carnaval de respeito”, afirmou.

Prefeita na avenida

A prefeita Josi Nunes mostrou que é uma foliã de primeira. Durante a noite, percorreu todo o circuito da folia, dançou ao lado dos trios elétricos e interagiu com os foliões. “O Carnaval de Gurupi é isso: animação, alegria e empolgação! Não dá para ficar parada! Estou muito animada e com energia de sobra. É maravilhoso ver os foliões aproveitando essa festa linda que preparamos com tanto carinho”, destacou a gestora.

Fotos Diogo Araújo