Operação prende suspeitos de assaltos a bancos no interior do Tocantins

da redação

Cerca de 80 policiais cumprem 13 mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária em Palmas, Divinópolis e Tocantínia nesta terça-feira (20). A operação tem como alvo um grupo criminoso suspeito de fornecer apoio logístico a roubos em agências bancárias no interior do Tocantins.

Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal de Miranorte e são cumpridos pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), composta pelas Polícias Federal, Civil, Militar e Penal no Estado do Tocantins.

Os suspeitos são investigados por integrar pessoalmente organização criminosa, roubo com emprego de arma de fogo, roubo com concurso de duas ou mais pessoas, roubo com restrição de liberdade da vítima, roubo com emprego de explosivo ou artefato análogo. As penas máximas, somadas, podem ultrapassar 28 anos de prisão.

Os investigados foram levados para as unidades da Polícia Civil da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Palmas) e de Paraíso. Também passaram pela Superintendência Regional da Polícia Federal, para serem interrogados.