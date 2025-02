Palmas: Divulgada programação de shows do carnaval da Praça dos Girassóis

da redação

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), promoverá cinco dias de evento com atrações musicais de renome regional e nacional. A Praça dos Girassóis, em Palmas, será o palco dessa grande festa gratuita, entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, com uma programação diversificada tendo atrações de estilo gospel, sertanejo, forró e arrocha, além de outros ritmos que garantirão animação para todos os públicos.

A programação inicia na sexta-feira, 28, com uma noite gospel, trazendo ao palco Charleis, Moyses Di Carvalho, Sandro Nazireu e o show principal de Aline Barros. No sábado, 1º de março, se apresentam a Turma do Padre Dudu, Adriana Arydes e o padre Fábio de Melo.

No domingo, 2, a festa será animada por Rafa do Piseiro, Paulinho Braga, Zé Otávio, Breno Major, Israel Novaes e Gasparzinho. Já na segunda-feira, 3, sobem ao palco Kris França, VH & Alexandre, Aduílio Mendes, Wglemerson Lima e a dupla sertaneja Diego e Victor Hugo.

O encerramento da folia, na terça-feira, 4, será com Theo Santana, Juarez Falcão, Pedro e Vini, F Play, Washington Brasileiro e o show final de Hugo e Guilherme.

O governador Wanderlei Barbosa destaca a importância de uma festa acessível e segura para toda a população, promovendo a cultura local e o entretenimento. “Estamos preparando a maior edição festiva na Praça dos Girassóis para garantir um evento animado, seguro e bem estruturado, que proporcionará lazer de qualidade para as famílias tocantinenses e turistas que visitam Palmas”, afirma o governador.

O secretário de Estado do Turismo, Hercy Filho, ressalta que a programação do carnaval visa contemplar não somente a comunidade da Capital e do estado com estilos musicais diversificados, mas também valorizar os artistas locais, reconhecendo a rica cultura tocantinense e incentivando o turismo com uma festa linda feita com carinho pelo Governo do Tocantins. “Nosso objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis para os cidadãos e os visitantes, garantindo que todos possam desfrutar de opções que atendam às diversas expectativas e faixas etárias, além de impulsionar o turismo”, pontua.

O evento contará com segurança reforçada, com apoio da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) e do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins (CBMTO), além de banheiros químicos, espaço para alimentação e toda a estrutura necessária para garantir conforto a todos os presentes no local.

Programação

Dia 28/02 – sexta-feira

Charleis

Moyses Di Carvalho

Sandro Nazireu

Aline Barros

Dia 1º/03 – sábado

Turma do Padre Dudu

Adriana Arydes

Padre Fábio de Melo

Dia 2/03 – domingo

Rafa do Piseiro

Paulinho Braga

Zé Otávio

Breno Major

Israel Novaes

Gasparzinho

Dia 3/03 – segunda-feira

Kris França

VH & Alexandre

Aduílio Mendes

Wglemerson Lima

Diego e Victor Hugo

Dia 4/03 – terça-feira

Theo Santana

Juarez Falcão

Pedro e Vini

F Play

Washington Brasileiro

Hugo e Guilherme

Edição: Caroline Spricigo

Revisão Textual: Marynne Juliate