Palmas: Menino de 10 anos salva mãe que estava sendo eletrocutada

Em um ato de coragem e determinação, o menino José Gabriel Botelho, de 10 anos, salvou a vida da própria mãe, que estava sendo eletrocutada por meio de um fio elétrico conectado ao tanquinho de lavar roupa, na área de serviço da residência. O fato aconteceu no último domingo, 19, às 11h da manhã, quando Gabriel conseguiu interromper a corrente e a eletrocussão, desligando o padrão de energia da casa.

“Eu coloquei os tapetes para lavar no tanquinho e fui jogar água na área de serviço. Ao perceber que a extensão que ligava o tanquinho estava no chão e poderia ser molhada, eu fui pegar para tirar e colocar no alto, onde ela sempre fica. Quando eu toquei no cabo, ele me jogou na parede e comecei a receber a descarga. Graças a Deus eu ainda consegui gritar por socorro, então meu filho apareceu e eu o instruí a desligar o padrão de energia da casa. Ele queria tocar em mim, mas eu avisei que não podia. Muito nervoso, Gabriel saiu correndo e foi desligar. Nessa hora, eu já estava perdendo a consciência”, contou a servidora pública Lucirene Gomes Botelho, de 48 anos. “Quando ele terminou de desligar tudo, o fio se desgrudou de mim e eu ainda consegui dar instruções para que chamasse o Corpo de Bombeiros”, completou.

Quando os bombeiros militares chegaram ao local, encontraram Lucirene consciente, orientada, sentada no chão, com sinais de queimadura de 2º grau, por eletricidade na mão esquerda, queixando-se de fraqueza e apresentando tremores. Após ser avaliada no local, a vítima foi levada a uma unidade hospitalar, onde ficou sob observação.

“Gratidão a Deus e ao meu filho José Gabriel, que me salvou desligando o padrão. Hoje, posso dizer que sou filha dele. Ele é meu Herói. Obrigada ao Corpo de Bombeiros pela presteza e atenção”, emocionou-se Lucirene, afirmando que no dia do ocorrido, seu esposo havia saído para comprar um frango para o almoço da família, e, na hora de sair, chamou o filho para ir junto, mas ele se recusou. “Deus me deu um livramento, meu filho não quis sair com o pai dele porque ele ia me salvar”, afirmou.

Com alguns cuidados é possível evitar incidentes graves e fatais. Pedimos ao comandante do 1º Batalhão de Bombeiros Militar de Palmas, Tenente-coronel Alex Matos Fernandes, para selecionar orientações importantes a respeito do assunto.