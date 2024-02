Penúltima noite do carnaval de Gurupi é marcada por show de Naiara Azevedo

O climinha de despedida e de ‘quero mais’ começa a invadir o circuito do Melhor Carnaval do Norte do Brasil. Alegria, fantasias e muita animação foram os ‘ingredientes’ das quatro noites de festa.

Nesta segunda-feira, 13, a festa iniciou com os desfiles dos blocos carnavalescos. O bloco ‘Tô liso, mas tô aqui’, abriu o desfile ao som das marchinhas que fizeram o sucesso de muitos carnavais de Gurupi; em seguida, o bloco ‘Os Enforcados’ mostrou muita alegria e axé; e para fechar o desfile ‘O Pega Pra Capá’, trouxe muita irreverência e animação ao som de artistas locais.

Após a apresentação dos blocos, os foliões seguiram o trio ao som da cantora Kethy e Chico Chokolate, que prepararam o público para a principal atração da noite: Naiara Azevedo, que ao subir no trio fez a alegria com um estilo variado que não deixou nenhum folião parado.

A cantora falou da animação de se apresentar ao público do Melhor Carnaval do Norte do Brasil. “Trouxemos um show diferente, muito animado, repaginado pra passar essa energia gostosa dessa época do ano”, disse. O show de Naiara contou com variados estilos como o sertanejo, funk e axé. Após a cantora ainda teve animação com Jefferson Alves, Nailson Lima e Thyago e Gabriel.

A estudante Kamylla Silva aprovou a festa. “Gurupi segue sendo referência no quesito Carnaval. Participo desde criança nas matinês. Meus pais são foliões e herdei essa paixão”, disse.

O autônomo Antônio Luís Neto participou na primeira e quarta noite, ao lado da esposa e de um casal de filhos adolescentes. “Gosto do Carnaval e estou trazendo toda a família. Uma festa popular, muito organizada, com boas atrações, tranquila e segura que dá para trazermos nossa família sem riscos. Somente elogiar a organização que está de parabéns”, destacou.

Muito animada, a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, que seguiu o trio, afirmou que tem recebido muitos elogios sobre a festa. “As pessoas estão vindo para a avenida, estão felizes, estão dizendo que o Carnaval está organizado, aprovando as atrações e a estrutura. Estou muito feliz e organizamos essa festa com muito carinho para que o gurupiense e foliões de outras cidades ficassem felizes e isso está acontecendo”, disse.

A secretária de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, comenta que o resultado até o momento é muito positivo, com um público que compareceu, mesmo com chuva em alguns dias. “Gratificante ver a alegria dos foliões aproveitando cada minuto dessa festa que foi feita com muito carinho”, destacou.