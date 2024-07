Pisoni desmente defesa de Josi a respeito da licitação milionária para propaganda

Da redação

A prefeita Josi Nunes (UB), divulgou nota na tentativa de contradizer fala do pré-candidato a prefeito de Gurupi, Cristiano Pisoni (PSDB), sobre a licitação de R$ 4.000.000,00 da prefeitura, para contratação de serviços de propaganda, que está sendo concorrida hoje (26). Na nota, Josi acusa Cristiano de disseminar fake news ao afirmar que o valor será gasto ainda em 2024. O tucano prontamente rebateu as acusações com informações descritas o próprio Edital de Concorrência divulgado pela prefeitura: “O contrato vai ser assinado dentro de apenas dez dias”, demonstrou Pisoni.

O edital de licitação divulgado prevê a contratação da agência e início da execução ainda este ano. Está no Art. 25º, cláusula 1ª do edital: “As licitantes vencedoras terão o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da convocação, para assinarem os respectivos instrumentos de contrato”. Cristiano observou: “Em apenas dez dias, o contrato precisa começar a valer. Como ela diz que não é para este ano?”, afirmou ele.

Outro ponto levantado por Cristiano é de que o edital se baseia da Lei Orçamentária de 2024. “Eles não podem fazer licitação para próximos anos sem nem saber se permanecerão no próximo mandato e muito menos sem Previsão Orçamentária. Ainda não há orçamento para 2025 e a cláusula 2ª do Artigo 3º do edital fala somente sobre a execução de 2024. Ou seja: é pra gastar agora”, declarou. Cristiano reitera que o certame é suspeito, e garantiu: “Todos sabem qual é a empresa que vai vencer essa licitação. Inclusive, vou informar com antecedência ao Ministério Público o nome da empresa que vai vencer a licitação para que tomem as devidas providências”, concluiu.