PM recupera carga de soja furtada no sudeste do Tocantins e prende uma pessoa

da redação

Neste sábado, 08, a Polícia Militar do Tocantins (PMTO), prendeu um homem, de 34 anos, por furto e receptação no município de Taguatinga. A ação resultou na recuperação de um reboque/semi-reboque e de uma carga de soja, avaliados em R$ 280 mil.

As equipes do 12º Batalhão (12º BPM) foram acionadas com a informação de que um veículo articulado (reboque/semi-reboque), carregado com soja, havia sido furtado de um posto de gasolina, na cidade de Dianópolis, na noite desta sexta-feira, 07 de novembro, e posteriormente abandonado na cidade de Novo Jardim.

Em diligências contínuas, os policiais localizaram o reboque/semi-reboque abandonado às margens da TO-040. O veículo transportava uma carga de soja, proveniente de Correntina/BA e destinada a Luzimangues/TO. O proprietário foi contatado e reconheceu o bem e a carga como de sua propriedade. O valor estimado do semi-reboque é de aproximadamente R$ 160.000,00 e o da carga de soja é de cerca de R$ 120.000,00.

Durante o patrulhamento intensivo, na madrugada deste sábado, a equipe de Polícia observou um cavalo-trator se aproximar e retirar o reboque/semi-reboque do local. O indivíduo, que estava no cavalo-trator, foi abordado e preso.

O suspeito foi conduzido à 14ª Delegacia de Polícia Civil (DPC) e apresentado, juntamente com o veículo articulado, onde foi autuado pela prática dos crimes tipificados como furto qualificado e receptação (art. 155, §1º, e art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro).