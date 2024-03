Polícia Federal investiga financiamentos fraudulentos para adquirir “gado de papel” no Tocantins

da redação

Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta quinta-feira (7) pela Polícia Federal em operação que investiga supostas fraudes na concessão de financiamentos rurais pela agência do Banco da Amazônia em Paraíso do Tocantins. A ação foi chamada de Bois de Papel, pois os envolvidos teriam simulado a compra de gado para dar aparência de legalidade aos financiamentos.

Ao todo, são cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nas cidades de Paraíso do Tocantins (TO), Palmas (TO) e Nova Rosalândia (TO), além de Ituiutaba (MG) e Araguari (MG). As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Tocantins.

Além das buscas, a polícia também cumpre ordem de afastamento de funcionários do emprego público, além do sequestro e indisponibilidade de bens e valores dos envolvidos até o montante de R$ 3.962.152,13.

Segundo a Polícia Federal, os suspeitos teriam atuado mediante fraude para obter financiamento com recursos do Fundo Constitucional do Norte – FNO e aplicar o dinheiro em finalidade diversa da autorizada.

A Polícia Federal identificou que empregados públicos do Basa promoveram direcionamento para favorecer a participação de determinados projetistas que participavam do suposto esquema. O modo de agir do grupo também passava pela emissão de Guias de Transporte de Animal Vivo falsas, simulando a compra e venda de gado bovino que jamais existiu de fato.

Há evidências, segundo a polícia, de que os suspeitos teriam atuado na referida agência entre os anos de 2014 e 2021. Nesse período foram concedidos aproximadamente R$ 94 milhões em financiamento desse mesmo objeto. Por isso, a operação busca identificar se outras fraudes semelhantes foram cometidas.