Policial civil é presa suspeita de atirar no marido em Palmas

O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (8). Internado na sala vermelha do hospital, o homem relatou que estava em uma pizzaria comemorando o aniversário do pai. Informou ainda que foi até a casa, onde vive com a companheira, onde houve uma discussão.

No documento diz que Giovanna ficou chateada pelo fato de o companheiro ter ido à pizzaria sem ela “e que em total desequilíbrio em decorrência de surto psicótico, pois a mesma, segundo a vítima, está passando por problemas profissionais, sacou sua arma e efetuou um disparo de arma de fogo”, complementa.