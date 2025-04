Polo de comércio popular da Capital, Arca de Taquaralto tem obra de revitalização autorizada pelo prefeito de Palmas

da redação

O prefeito Eduardo Siqueira Campos assinou na tarde desta quarta-feira, 16, a ordem de serviço para a revitalização da Área Reservada ao Comércio Ambulante (Arca) de Taquaralto, um dos principais polos de comércio popular da Capital, instalado na região sul de Palmas. A obra já inicia nesta terça-feira, 22. A cerimônia, realizada no próprio local, contou com a presença de secretários municipais, lideranças comunitárias e dezenas de comerciantes.

O projeto, executado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedeem), contempla a construção de 56 boxes fixos, sendo 14 destinados à alimentação e os demais voltados para diversos tipos de comércio. As novas unidades contarão com estrutura metálica, acabamento térmico, medidas padronizadas e portas de enrolar. A previsão é que a obra seja concluída em 45 dias.

A comerciante Cleidimar Bezerra está na Arca há oito anos e comemora a revitalização do espaço. “São 56 famílias aqui, então estamos muito felizes com essa obra, porque os políticos vinham e prometiam e nada faziam, e o prefeito Eduardo tomou nossas dores e irá organizar nosso local de trabalho para torná-lo mais atrativo e assim termos mais clientes e famílias na Arca”.

Durante o evento, o prefeito Eduardo Siqueira Campos reforçou o apoio aos comerciantes. “A livre iniciativa é permitir que do menor microempresário ao maior dos empresários exerçam suas atividades com dignidade, com apoio, com um poder público ágil, sem burocracia, tudo que não estava acontecendo em Palmas ainda. Nós vamos caminhar e vamos avançar muito”, afirmou o prefeito em seu discurso.

Comércio não para

Durante o período de obras, os comerciantes seguirão trabalhando em uma estrutura provisória, em continuidade às atividades e da manutenção da renda familiar. Além disso, serão ofertados cursos e oficinas de qualificação nas áreas de gestão de negócios, vigilância sanitária e atendimento ao público.

Para o secretário da Sedeem, Henrique Nesello, a iniciativa representa um marco para o comércio local. “Essa é uma obra histórica, muito esperada e que foi um compromisso de campanha. Antes mesmo de completarmos os primeiros 120 dias de gestão, estamos dando esse passo importante. Estamos resolvendo um problema que se arrastava há muitos anos, devolvendo dignidade e oferecendo condições reais para que os empresários possam se estabelecer e crescer”, destacou.

Além da construção dos boxes, o projeto prevê a retirada de barracas improvisadas e tendas irregulares, promovendo maior organização e fluidez na mobilidade; a instalação de um posto permanente da Guarda Metropolitana de Palmas, que pretende aumentar a segurança para comerciantes e consumidores.