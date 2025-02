Prefeita Josi Nunes anuncia abertura de cadastro para 144 novas moradias em Gurupi

da redação

A Prefeitura de Gurupi abriu o cadastro para 144 novas moradias que serão construídas no Setor Nova Fronteira. O conjunto habitacional será composto por apartamentos e tem como objetivo oferecer mais dignidade, segurança habitacional e qualidade de vida para a população. A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura municipal, o deputado Gaguim e os senadores Professora Dorinha e Eduardo Gomes e de Associações que atuam por moradia.

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de fevereiro na Secretaria de Habitação. A prefeita Josi Nunes celebrou o avanço do projeto e reforçou o compromisso da gestão com a habitação no município.

“Mais dignidade, segurança habitacional e qualidade de vida para nossa população”, destacou a prefeita.