Prefeito de Talismã chama senadora Dorinha de futura governadora do Tocantins durante evento do União Brasil

da redação

Durante o evento da Caravana do União Brasil na cidade de Talismã, um comentário ousado e carregado de expectativas surpreendeu os presentes: o prefeito da cidade chamou a Senadora Dorinha, presidente do partido, de futura governadora do Tocantins. Essa visão foi ecoada por outras lideranças regionais, traçando um cenário que poderá se concretizar em 2026.

“Eu destaco as qualidades e o comprometimento da Senadora Dorinha com o desenvolvimento do estado e sem dúvida será a futura governadora do nosso estado”, disse o prefeito Diogo Borges.

A possibilidade de Dorinha se tornar a primeira governadora do Tocantins gerou debates e reflexões após o evento com rodas de conversas entre as comitivas presentes. “Caso se concretize poderá ter uma disputa entre ela com o vice-governador Laurez em 2026, sendo uma eleição acirrada”, comentou um político da região.