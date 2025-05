Prefeito Eduardo Siqueira nega vazamento de decisões após ser alvo de operação da PF

O prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos (Podemos), recebeu a imprensa no fim da manhã desta sexta-feira, 30, para comentar a Operação Sisamnes, da qual foi um dos alvos desta fase.

Eduardo Siqueira Campos relatou que foi surpreendido pela Polícia Federal às 6 horas e que a ação durou por volta de uma hora e meia. O gestor exaltou o “tratamento profissional, respeitoso e ético” dos agentes, revelando que foram levados apenas o celular e o passaporte. “Não teve nenhum momento de constrangimento”, pontuou, citando que episódios deste tipo são algo natural da vida do homem público. O inquérito policial chegou a pedir prisão preventiva e afastamento da função pública, o que foi negado pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Não envolve gestão de governos passados, mandatos de senador, deputado, secretário, de prefeito. Restringe-se a uma questão denominada de vazamento de informação”, fez questão de destacar.

“Canal aberto com vocês. Por aqui seguimos trabalhando firme, com seriedade e transparência, sempre movidos pelo compromisso com o povo de Palmas”.