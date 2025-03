Prefeitos das cinco maiores cidades do TO se reúnem com senador Irajá para debater parcerias na saúde da terceira idade

da redação

Os prefeitos das cinco maiores cidades do Tocantins se reuniram nesta segunda-feira (17) com o senador Irajá para discutir um projeto voltado aos cuidados com a saúde da população idosa. O encontro contou com a presença dos gestores Eduardo Siqueira Campos (Palmas), Ronivon Maciel (Porto Nacional), Wagner Rodrigues (Araguaína), Josi Nunes (Gurupi) e Celso Morais (Paraíso do Tocantins).

Durante a reunião, Irajá destacou a importância de adotar um modelo de atendimento inspirado em iniciativas internacionais de excelência, com foco no bem-estar e na qualidade de vida da terceira idade.

“Nesta tarde, tive a honra de debater com prefeitos de vários municípios sobre um projeto de cuidados na saúde para idosos. Estamos trabalhando para replicar em nossos municípios esse modelo de destaque internacional, garantindo mais qualidade de vida para essa parcela da população”, afirmou o senador.