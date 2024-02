Prefeitura autua empresa da balsa de Porto Nacional em R$ 1 milhão por dano ambiental

da redação

A empresa Pipes Empreendimentos LTDA foi autuada por derramamento de óleo, por meio da sua balsa, no lago da região do município. Durante a semana passada, circulou nas redes sociais um vídeo chamando atenção para a imprudência. A Agência de Regulação, Fiscalização de Serviços Públicos e Meio Ambiente de Porto Nacional (ARPN) autuou a companhia por dano ambiental e a multa que pode ser aplicada chega ao valor de R$ 1 milhão, com as cópias do auto de infração encaminhadas à empresa e ao Ministério Público.

O presidente da Agência de Regulação, Fabrício Machado, relatou que as medidas foram tomadas a partir do momento em que tiveram conhecimento do caso. “Assim que nós tivemos acesso ao vídeo eu encaminhei uma equipe de fiscalização para fazer as diligências, foi constatado o derramamento de óleo no local e a agência de regulação de meio ambiente de Porto Nacional lavrou este auto de infração devido ao impacto ambiental ocasionado pelo derramamento de óleo no lago”.

Outras denúncias da mesma natureza podem ser feitas no telefone da ARPN, que está disponível para WhatsApp e ligação: (63) 99253-8594 ou pelo endereço de email: [email protected].